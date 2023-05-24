انت الان تتابع خبر بغداد.. تفكيك شبكة متخصصة بتجار الاثار والاطاحة بأحد تجار المخدرات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "ضربات موجعة ومتتالية لعصابات الجريمة المنظمة وتجار المخدرات تنفذها مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع حيث استطاعت المفارز انفا وبالتنسيق مع جهاز المخابرات العراقي من اختراق عصابة مختصة بتجارة الاثار واعتقال واحد منهم من خلال كمين محكم ووفق معلومات استخبارية".وأشارت الى، ان "المتهم ضبط بالجرم المشهود اثناء قيامة ببيع (٨) قطع اثرية في منطقة زيونة ببغداد، وتم تسليم المتهم مع المضبوطات الى مديرية الجريمة المنظمة أصوليًا".

وأضافت، ان "مفارز المديرية ذاتها تمكنت من القاء القبض على أحد تجار المواد المخدرة في منطقة الكرادة ببغداد وذلك بعد استحصال الموافقات القضائية وصدور مذكرة قبض بحقه وفق احكام المادة (٢٨) مخدرات من قانون العقوبات".

