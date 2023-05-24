انت الان تتابع خبر ديوان الرقابة يكشف عن قيود مخالفة تخص موظفي عقود والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن ديوان الرقابة المالية الاتحادي، الأربعاء، عن كشف قيود مخالفة تخص موظفي عقود وزارة الكهرباء.

وقال ديوان الرقابة في بيان، "تنفيذا للفقرة (٣) لقرار مجلس الوزراء المرقم (٣١٥) لسنة ٢٠١٩ قام ديوان الرقابة المالية الاتحادي وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الكهرباء باكتشاف قيود مخالفة نتيجة التقاطع الوظيفي لموظفي عقود وزارة الكهرباء الذين تم تثبيتهم".

وأضاف البيان "أثمرت جهود الديوان ومتابعته المستمرة مع وزارة الكهرباء الى اعادة مبلغ (8131633630) دينار الى خزينة الدولة عن تقاضيهم رواتب الرعاية الاجتماعية والقروض الميسرة وذوي الاعاقة"، مشيراً الى أن "الديوان مستمر بالتنسيق مع وزارة الكهرباء بصدد الموضوع ولغاية إعادة كافة المبالغ الى خزينة الدولة وإتخاذ الاجراءات القانونية بحق المقصرين حفاظاً على المال العام".