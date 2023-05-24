انت الان تتابع خبر وزير الخارجية التشيكي يصل بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة، أن "وزير خارجية جمهورية التشيك وصل بغداد اليوم، وسيبدأ غداً جدول زيارته التي يلتقي خلالها بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين وسيبحث معه العلاقات الثنائية بين بغداد وبراغ وسبل الدفع بها لمديات أرحب تنسجم والعلاقات التاريخية بين البلدين".



وأضاف، أن" الوزير الضيف سيلتقي رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".

