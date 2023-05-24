شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الكاتب تنظم كرنفال للأطفال بالبحيرة تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية إحدى كيانات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى اليوم الأربعاء، كرنفال للأطفال بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، تضمن تكريم الطلاب المتفوقين بالمراحل التعليمية المختلفة بجانب توزيع الملابس وكراتين المواد الغذائية علي الأطفال الأيتام من أبناء الأسر الأولي بالرعاية والأكثر احتياجاً.

ويُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انطلق فى شهر مارس 2022، بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2022 عاماً للمجتمع المدنى، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث يضم 25 ألف جمعية قاعدية ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي فى المحافظات، منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذى يضم في عضويته 30 اتحادا نوعيًا و27 اتحادا إقليميًا، والتى تعمل فى مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية، وصحية، وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.