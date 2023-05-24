شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر مساعد المحور المجتمعى بالحوار الوطنى: الهاتف الذكى يهدد مستقبل الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة رانيا الشلقامى مقرر مساعد المحور المجتمعى بالحوار الوطنى، إن تكلفة تنشئة طفل معافى صحيا، وتوفير كل وسائل الحماية البدنية والدعم النفسى، أقل بكثير من إصابة الطفل بمرض عضال أو مرض نفسى.

وأضافت، خلال استضافتها فى برنامج "الحوار الوطنى" مع الإعلامي محمود السعيد على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الهاتف الذكى أصبح وحشا يهدد مستقبل الأطفال، عبر تغذيتهم بمحتوى مزيف، والطفل هو المرحلة الأفضل لزرع الوعى، فالأسرة الآن غير مجهزة لرعاية الطفل 24 ساعة، وهنا يأتي دور الحضانات ومراكز الرعاية.

ولفتت إلى أن الرعاية المبكرة والتشجيع الواعى مهمة تربوية فى المقام الأول، وهى مهمة للصحة النفسية للمجتمع، وهى أكثر تعقيدا من الصحة البدنية لأنها غير ملحوظة، لكننا نرى نتيجتها فى ظواهر غريبة تنفجر فجأة فى المجتمع.

وأوضحت أن الدولة حاولت تطوير التعليم الفترة الماضية، ولكن المحاولة لم تحقق نتائجها، حتى لو رفضت الناس التطوير فهذا يعتبر عدم تحقيق للنتائج، لأن من أهم قواعد التطوير فى مجال ما أن تقنع الناس والمتعاملين معه بالتطوير نفسه.