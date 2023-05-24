شكرا لقرائتكم خبر عن عضو التنسيقية: مناخ الاستثمار فى مصر آمن ولدينا فرصة ذهبية للترويج له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت ريم القاضي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، وعضو لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، إنه من أجل النظر إلى ملف الاستثمار في مصر، كان لابد من النظر بشكل أعم وأشمل لما يحدث الآن في الدولة.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "بالنظر لمناخ الاستثمار العالمي، فإننا لدينا الآن فرصة ذهبية، في ظل أن العالم كله يمر بأزمة اقتصادية، وهناك تخارج لشركات عديدة من دول كثيرة، ومن المرات القليلة أن يكون الشرق الأوسط هو المكان الأكثر أمانا واستقرارا، لذلك هناك فرصة لنروج لمصر كواجهة استثمارية جاذبة".

وقالت: "أمامنا العديد من التحديات في التسويق الخاص بالاستثمار في مصر، أبرزها تضارب جهات الولاية على الأراضي، فيكون هناك صعوبة لحصول المستثمر على قطعة الأرض المرفقة وجاهزة للعمل، وطالما أن جهات الولاية كل منها يتعامل مع المستثمر على حدا سيظل لدينا مشكلة".

وتابعت: "القرارات التي خرجت من المجلس الأعلى للاستثمار، كلها حقيقية ويمكن تطبيقها على أرض الواقع".