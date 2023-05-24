"تقاليد" ريال مدريد تعطل قراره بشأن صفقة بيلينجهام

وأفادت بعض التقارير، بأن ريال مدريد توصل لاتفاق مع بيلينجهام، لضمه في الصيف المقبل، بينما يتبقى الاجتماع بمسؤولي دورتموند للاتفاق على تفاصيل الصفقة.

وقال كيل، في تصريحات أبرزها فاريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "فيما يتعلق بالعروض.. لا يوجد شيء مطروح على الطاولة.. هناك شائعات، لكننا لم نحصل على أي شيء".



وكتب رومانو: "يخطط ريال مدريد لتقديم عرض رسمي من أجل ضم بيلينجهام بعد هذا الأسبوع، لأنه يحترم منافسة بوروسيا دورتموند على لقب الدوري الألماني".

وذكرت العديد من التقارير الصحيفة بأن سعر صفقة بيلينجهام قد يصل إلى 150 مليون يورو شاملا المكافآت.