التعادل ينهي لقاء الزوراء وكربلاء في ممتاز الكرة

تعادل فريقا الزوراء وكربلاء، اليوم الأربعاء، بهدف لكل منهما في دوري الكرة الممتاز.

وسجل الفريقان هدفهما خلال الشوط الأول من المباراة التي اقيمت على ملعب النجف الدولي.

وبهذه النتيجة يرفع الزوراء رصيده من النقاط الى 57 نقطة في المركز الثالث، كما رفع كربلاء رصيده الى 41 نقطة في المركز التاسع في ترتيب فرق الدوري.