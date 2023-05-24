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التعادل ينهي لقاء الزوراء وكربلاء في ممتاز الكرة

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-457001-638205479146892084.jpg

2023-05-24 | 19:47

التعادل ينهي لقاء الزوراء وكربلاء في ممتاز الكرة

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تعادل فريقا الزوراء وكربلاء، اليوم الأربعاء، بهدف لكل منهما في دوري الكرة الممتاز.

وسجل الفريقان هدفهما خلال الشوط الأول من المباراة التي اقيمت على ملعب النجف الدولي.

 

وبهذه النتيجة يرفع الزوراء رصيده من النقاط الى 57 نقطة في المركز الثالث، كما رفع كربلاء رصيده الى 41 نقطة في المركز التاسع في ترتيب فرق الدوري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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