شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الريادة: توجيه الرئيس بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم يؤكد حرصه على مناقشات الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، تسلم مجلس أمناء الحوار الوطنى من رئيس الوزراء مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الأهلى للتعليم والتدريب لمناقشته فى جلسات الحوار الوطنى قبل إرساله لمجلس النواب، يؤكد أن الرئيس حريص للغاية على مناقشات الحوار الوطني والاهتمام بها.

وأضاف رئيس حزب الريادة، مبادرة الرئيس السيسي بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم خطوة رائعة لأن التعليم أصبح لا يعتمد على التلقين فقط، بل يجب أن يكون الطالب من بداية التعليم الأساسي مسلحا بالمهارة بجانب التعليم، وأن إنشاء المجلس الأعلى للتدريب والتعليم يساعد الطلاب والخريجين على سوق العمل بعد التخرج.