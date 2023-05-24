شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المصريين: توجيه الرئيس بمناقشة قانون إنشاء المجلس الأعلى للتعليم خطوة فى غاية الأهمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسين أبو العطا رئيس حزب المصريين، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، تسلم مجلس أمناء الحوار الوطنى من رئيس الوزراء مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الأهلى للتعليم والتدريب لمناقشته فى جلسات الحوار الوطنى قبل إرساله لمجلس النواب، أوضحت للمصريين أهمية الحوار الوطني في طرح كافة القضايا التي تهم المواطنين، وأبرزها تلك الإجراءات التي تتم على الفور من خلال دعم وتوجيه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف رئيس حزب المصريين، أن توجيه إنشاء المجلس الأعلى للتعليم خطوة في غاية الأهمية في تلك الفترة التي تتطلب وجود مجلس وطني للتعليم والتدريب لتأهيل الجيل الجديد، لافتا أن التعليم هو أساس لكل شيء وهو بناء للمستقبل، لافتا أن الدولة المصرية تتحرك في تطوير كافة المجالات من أجل الارتقاء بالدولة والوصول إلى أهداف التنمية المستدامة.