«إثيوبيا هربت من اجتماع واشنطن».. متحدث الخارجية يتحدث عن أزمة سد النهضة

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عدم وجود اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا حول ملء سد النهضة، بخلاف إعلان المبادئ عام 2015، وذلك في تعليقه على بيان إثيوبيا الأخير.

وقال "أبو زيد"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى والمذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الأربعاء، إنه لم يحدث مطلقا الاتفاق خلال المفاوضات التي جرت في واشنطن، مؤكدا أن بيان إثيوبيا بشأن السد غير صحيح ولم يحدث أي اتفاق.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن بيان إثيوبيا بشأن السد مليء بالمغالطات ولي للحقائق ومحاولة يائسة للوقيعة بين الدول العربية والأفريقية، مشيرا إلى أن أديس أبابا هربت من اجتماع واشنطن ولم توقع على اتفاق بشأن السد.

واعتبر البيان الإثيوبي مؤسف من دولة مسؤولة بهذا الشكل فضلا عن أنه مليء بالادعاءات والتضليل ويسعى للوقيعة بين الدول العربية والأفريقية.

ولفت "أبوزيد" إلى أن إثيوبيا تفترض في نفسها أنها تتحدث عن الدول الأفريقية، مؤكدا أنه لا يمكن المزايدة على دور مصر بشأن تعزيز العلاقات العربية، فضلا عن أنها تحملت الكثير من التضحيات والأعباء لتحقيق الأهداف في القارة الأفريقية.

وأشار السفير أحمد أبوزيد إلى أن الحديث عن سياسات استعمارية هو محاولة إثيوبية لكسب تعاطف عدد من الدول الأفريقية، مؤكدا أن إثيوبيا تخالف القواعد القانون الدولي بشأن ملء وتشغيل السد.