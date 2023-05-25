شكرا لقرائتكم خبر عن النائب معتز محمود لـ«صالون التنسيقية»: لابد من تعيين نائب رئيس وزراء للشئون الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الهدف من الحوار الوطني هو إيجاد الحلول القابلة للتنفيذ وفقا لإمكانيات الدولة، مشيرًا إلى أن الصناعة تمثل 16 % من الناتج القومي وهو رقم هزيل.

جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضايا المحور الاقتصادي في الحوار الوطني.

وأضاف النائب معتز محمود، أن الحل يكمن في وجود قانون صناعة موحد، خاصة وأن جميع القوانين التي تحكم الصناعة منذ الستينات، ونتج عنها الكثير من العوار وأدت إلى وجود بيروقراطية عقيمة، مشيرًا إلى أنه بالرغم من أن الدولة اتخذت إجراءات سريعة مثل مبادرة «إبدأ» لتنشيط الصناعة لكنها عبارة عن حلول سريعة ولا يمكن من خلالها فقط حل مشاكل الصناعة.

وأشار إلى أنه يجب عقد جلسة مع كل رجال الصناعة حتى يتم تلافي كل العيوب الموجودة في القانون الحالي، لافتًا إلى أن مصر حاليا ليس لها خريطة صناعية، وهذا لا يرقي لدولة بحجم مصر، لذلك يجب أن يتم إعادة هيكلة الهيئات المتضاربة التي تعطل خروج الخريطة الصناعية لمصر.

وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هناك تشابك كبير بين الهيئات، مشيرًا إلى إنه لابد من وجود مجموعة اقتصادية تعزف سيمفونية واحدة، على أن يتم التنسيق بين كافة الجهات، ولابد من تعيين نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية.

أدار الحوار خلال الصالون، الإعلامية آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى، عبد الرحمن هشام مصطفى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الإصلاح والنهضة ، النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، هشام كمال رئيس لجنة الصناعة بحزب المؤتمر، المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونائب رئيس اتحاد مستثمري مصر، فيما شارك في الجلسة الثانية، النائبة رقية عبدالعزيز الهلالي عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، الدكتور نضال السعيد استشاري التنمية المستدامة والاقتصاد الرقمي وعضو المكتب السياسي بحزب المحافظين، سعيد شحاته عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب مصر بلدي، ريم القاضي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين لجنة الاستثمار بحزب الجيل الديمقراطي ومسئول أول علاقات المستثمرين بقطاع ترويج الاستثمار (جذب الاستثمار الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة).

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.