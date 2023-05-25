شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر لجنة القضية السكانية: الجلسة من أجل تشخيص الزيادة السكانية وتحسن الخصائص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل، فعاليات جلسة لجنة القضية السكانية بالمحور المجتمعى للحوار الوطنى، وتناقش اللجنة ملف "تشخيص الحالة السكانية فى مصر وتحسين الخصائص السكانية". وأكدت الدكتورة نيفين عبيد، مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطنى، أن الجلسة من أجل الاشتباك مع تشخيص الزيادة السكانية وتحسن الخصائص السكانية. وقالت: "نتمنى المشاركة والقراءة فى الاستراتيجية الوطنية السكانية، وطرح ملفات الصحة الانجابية والسكينة". وتابعت: "نبحث كذلك الأسباب الاقتصادية المؤثرة فى الزيادة السكانية، وقراءة الهرم السكانية وإمكانية التنمية الشاملة وما يتعلق بالنشء الجديد". فيما استعرض الدكتور أحمد عاشور مقرر مساعد لجنة القضية السكانية فى الحوار الوطنى، ضوابط الحوار ومشاركة الحضور والالتزام بالوقت واحترام المؤسسات وعدم الخروج عن موضوعات النقاش وعدم الاخلال بنظام الجلسات. ويشارك فى الحوار ممثلو الأحزاب والقوى السياسية وعدد من الخبراء والباحثين ومقدمى المقترحات والمواطنين وممثلو الصحافة والإعلامي.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز