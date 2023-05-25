انت الان تتابع خبر تسجيل اول حالة تسريب للأسئلة الامتحانية في العراق خلال 2023.. سحب يد معلم (وثيقة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وثيقة صادرة من المديرية بتاريخ 22 مايو/أيار 2023، وحصلت عليها الخليج 365، فأنه "اشارة الى كتاب الشؤون القانونية في مديريتنا المرقم بالعدد (٢٢٥٠٧) المتضمن سحب يد (نورس عبد الرزاق عجاج) معلم في مدرسة (وادي النخيل الابتدائية) واستناداً لإحكام المادة (١٦) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ١٤ لسنة ١٩٩١، تقرر سحب يد الموما اليه اعلاه وتصرف له انصاف الرواتب لحين انتهاء اعمال اللجنة التحقيقية".



أدناه نص الوثيقة:

وفي اتصال هاتفي مع الخليج 365، أكد اثير عبد الباسط مدير اعلام تربية الأنبار، تسجيل أول حالة تسريب للأسئلة الامتحانية في المحافظة.

وقال الباسط، انه "تقرر سحب يد المعلم المذكور بعد تسببه في تسريب الأسئلة الامتحانية للدراسة الابتدائية في المحافظة، واحالته الى لجنة تحقيقية".

كان العراق قد سجل في أكثر من مرة خلال المواسم الدراسية السابقة حالات تسرب للأسئلة الوزارية، ولكنها لم تكن بمستوى التهديد الذي شهده العام الماضي ودفع بموجبه إلى تعطيل استكمال الامتحانات النهائية.