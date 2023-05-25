انت الان تتابع خبر العراق والتشيك يبحثان عدة ملفات.. براغا تثمن دور بغداد بترتيب أمور الشرق الأوسط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال حسين في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التشيكلي، وتابعته السومرية، إن "العلاقات بين البلدين مرت بمراحل مختلفة وداعمة للشعب العراقي"، مبيناً أن "العلاقات الاقتصادية والتجارية كانت من محاور النقاشات".وأضاف، "بحثنا دعم الشركات التشيكية والمشاركة في بناء الاقتصاد العراقي"، مشيراً الى أن "العراق بلد نفطي وسيكون في الاعوام المقبلة دولة غازية".

وأكد وزير الخارجية، أن "التشيك تقدم دعماً للقوات العراقية في الحرب ضد الإرهاب"، مؤكداً "بحث ملف الزمالات الدراسية في التشيك".

ولفت حسين، الى "التطرق للوضع السوري والعودة إلى الجامعة العربية"، مستدركاً بالقول: "بحثنا دور العراق الريادي في المنطقة".

بدوره، ثمن وزير الخارجية التشيكي، يان ليبافسكي، دور العراق في مساهمته بترتيب الأمور في الشرق الأوسط.

وقال ليبافسكي في المؤتمر الصحفي المشترك، "نتطلع الى الافتتاح المشترك مع العراق لمؤتمر الاعمال"، مثمناً "دور العراق في مساهمته بترتيب الأمور في الشرق الأوسط".

وأضاف: "مستعدون لتطوير العلاقات مع العراق"، موجهاً دعوة "رسمية لوزير الخارجية العراقي لزيارة براغ".