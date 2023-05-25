انت الان تتابع خبر احباط عملية تهريب سعات للإنترنت في كركوك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر الجهاز في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "ضمن التوجيهات الحكومية في متابعة ملف تهريب سعات الإنترنت والسعي الحثيث لملاحقة مهربيها توافرت معلومات إستخبارية دقيقة لدى مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك عن وجود (3) أبراج كانت معدة لتهريب حزم للإنترنت من محافظة أربيل باتجاه كركوك".وأشار الى ان " مفارزنا بالتنسيق مع هيئة الإعلام والإتصالات توجهت على الفور وبعد إستحصال الموافقات القضائية إلى مكان تواجد الأبراج وأحبطت عملية التهريب من خلال تفكيك ومصادرة الأجهزة من على هذه الأبراج".

وأضاف الجهاز ان "المضبوطات أحيلت إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون".