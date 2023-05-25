مقرر القومي للسكان: لا يوجد خطة سكانية واضحة منذ الستينيات

القاهرة - سامية سيد -

أكد الدكتور طارق توفيق، مقرر المجلس القومي للسكان بوزارة الصحة، ونائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، أن قضية السكان تؤثر على استدامة موارد الدولة.

وأعرب خلال مناقشات قضية الحالة السكانية بالحوار الوطني، في خروج الجلسة بمقترحات وآراء وأفكار فعالة وقوية، موضحًا أنه منذ عام ٢٠٠٥ إلي ٢٠١٤ كان لا يوجد آليات واضحة.

وذكر أنه منذ الستينات لا يوجد خطة سكانية واضحة، رغم أنه كان يوجد حملات داعمة مستمرة حتي ٢٠٠٥، لكن كل الإيجابيات اختفت تماما لعدم وجود موازنة قادرة على تحمل تلك النفقات.

وواصل:" منذ عام 2014 حدث تغير بشكل كبير من حيث التعداد، حيث كان يوجد انخفاض بشكل واضح، وحدث تحسن في بعض المؤشرات حتي الخدمات الصحية الموجودة، ووزارة الصحة هي اليد الأولي للقضية، لوجود استراتيحية لتنظيم الأسرة، والذراع الأخري هي الدولة والسياسات وتوجهات الدولة".

وحذر من أن معدل الإنجاب في مصر يزيد في الريف والوجه القبلي، مما يدفع لعمل خطة توعية من خلال توظيف رسائلها على حسب المكان والثقافة.