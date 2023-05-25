شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت عبد القوى: القضية السكانية أخطر قضايا الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن القضية السكانية تعد أخطر قضية في الحوار الوطني، مضيفا أن هذه الجلسة التي تناقش القضية السكانية، من أهم جلسات الحوار.

وأضاف خلال جلسة مناقشة قضية الكثافة السكانية، بالحوار الوطني، أن الحوار حدد 19 لجنة لمناقشة ما يقرب من 113 قضية، هذه القضية أخطرهم.

وواصل: "لدينا خلل في معدل النمو الاقتصادي والنمو السكاني، وهناك فوارق كبيرة بين الاثنين، ومعالجة هذه القضية يتطلب رفع النمو الاقتصادى وخفض النمو السكاني".

وشدد على أن هذه القصية نحن في أمس الحاجة للخروج بمقترحات تشريعية، وحلول قابلة للتنفيذ على أرض الواقع من هذه الجلسة.

وتطرق للحديث عن بعض المشاكل التي أدت لزيادة الكثافة السكانية كالآتي:

1. سوء التوزيع السكاني

2. حالات الزواج المبكرة

3. الحمل المتكرر

4. العادات والتقاليد

5. الأمية

6. الفقر

7. البطالة التي وصلت الي نسبة 7،2

وأشار إلي أن هناك استراتيجية واضحة لحل مشكلة الكثافة السكانية، من خلال مشروع قومي لتنمية الأسرة، لافتا الي ان الدستور تحدث عن القضية السكانية، وهناك التزام دستوري.

وقدم بعض الحلول للقضاء على هذه المشكلة ومنها:

1. إرادة سياسية وهذه موجودة بالفعل

2. اللامركزية، قضية تحل هذه القضية إلا بتطبيق اللامركزية.

3. وجود استراتيجيات واضحة المعالم

4. المشروع القومي الذي تم إطلاقه بتوجيهات الرئيس ويعمل على تمكين المرأة، توفير خدمات للأسرة.

5. سن الزواج لا يقل عن 18 سنة

6. حل مشكلة التسرب من التعليم

7. والقضاء على عمالة الأطفال