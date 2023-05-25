شكرا لقرائتكم خبر عن مها ونيس: نحن أمام حلقة مفرغة فيما يتعلق برسائل الصحة الإنجابية بسبب اختلاف الرؤى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة مها ونيس، ومها ونيس أخصائي الصحة الإنجابية بصندوق الأمم المتحدة للسكان، إن توصيل الرسائل الصحية يحيط بها كثير من المسائل الشائكة مثل المعتقدات وغيرها من الأفكار الراسخة في تقول المصريين.

وأضافت "ونيس" خلال جلسة مناقشة القضية السكانية ضمن المحور المجتمعي بالحوار الوطني، أننا أمام حلقة مفرغة فيما يتعلق بالمعلومات الصحية ورسائل الصحة الإنجابية بسبب اختلاف الرؤى.

وأكدت أن تعزيز الشركات بين الجهات المسؤولة على الملف السكاني سوف يساعد على حل القضية السكانية مطالبة برسالة واحدة تؤدي لتحقيق الهدف الذي تسعى له الدولة.

وقالت: لا يصح أن تنادي الدولة بالتباعد بين فترات الإنجاب بينما الرسالة المقدمة في الإعلام مختلفة وتتحدث عن الأسرة الكبيرة وأهميتها، مؤكدة أن هذا يضر بالرسالة.

وأشارت إلى أن الحديث عن المعلومات الإنجابية أو الصحية يراه البعض من العيب كما كان يحدث معنا في درس الأحياء بمرحلة الثانوية العامة.