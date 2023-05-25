شكرا لقرائتكم خبر عن الحوار الوطنى .. محمود أبو النصر يطالب بخطط طويلة قابلة للتنفيذ لتطوير التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الدكتور محمود أبو النصر مقرر مساعد لجنة التعليم في الحوار الوطني بوضع الخطط طويلة الأجل وطرح الأفكار القابلة للتنفيذ على أرض الواقع، مؤكدا أن مصر لديها أساس جيد لكنها فقط تبحث عن التحسين والتطوير.

وأوضح أبو النصر خلال كلمته في جلسة التعليم ما قبل الجامعي أن الحوار الوطني من أهدافه البحث عن النتائج.

وشدد مقر مساعد لجنة التعليم على أن التعليم يحتاج لخطط طويلة وأفكار متضمنة لمفاهيم التمويل، والعمل على استغلال العقول لتطوير التعليم تطويرا حقيقيا.