شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل حزب الشعب الجمهوري: تحقيق التنمية يبدأ بالتعليم والمعلم والمناهج أولى خطوات التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النائب طارق السيد عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري عن سعادته بطرح الحوار الوطني، مؤكدا أن هناك تطلعات للخروج بتوصيات ترضي المواطن المصري، قائلا:" تحقيق التنمية لأي دولة تبدأ بالتعليم الذي على أساسه تتحقق التنمية الصناعية والزراعية ومن ثم يكون رفعة الوطن الذي نبحث عنه، لنترك إرثا للأجيال القادمة يفخرون به ويسهم في أمن واستقرار مستقبلهم.

وأكد عضو مجلس النواب، أن إصلاح التعليم يبدأ من خلال إعادة الهيكلة، والتي تبدأ بالمعلم كرقم واحد، والذي بات مهدورا حقه، ومن ثم يكون تطوير المناهج والتي تبدأ أيضا من المعلم بتهيئته نفسيا ومنهجيا بما يتلاءم مع سياسة وفلسفة التعليم، مطالبا بأن يكون كل من له صلة بالعملية التعليمية مشاركا برأيه لتحسين وتطوير التعليم، بالإضافة للاهتمام بتفعيل النشاط المدرسي لإخراج الطاقات وتطوير المادة العلمية بعيدا عن الكبت، رافضا الاستعانة بالخبراء الأجانب، مشيرا إلى أنه يجب تفعيل دور النقابة للحفاظ على هيبة المعلم المصري ومستحقاته المالية.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، اليوم الخميس، والمنعقدة بعنوان "التعليم ما قبل الجامعي" وما هي الأولوية القصوى في تطوير العملية التعليمية؟.

يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول والثانى، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.