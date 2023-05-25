شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل مستقبل وطن بالحوار الوطنى يقترح عقد مؤتمر قومي وحصر للأراضي الفضاء لسد عجز المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، عقد مؤتمر قومي للتعليم خلال الفترة المقبلة بمشاركة جميع المختصين وأولياء الأمور، لافتا إلى أن الحزب يرى أهمية العمل على المراجعة الشاملة لقانون التعليم الحالي وإجراء التعديلات اللازمة وخاصة على مستوى العلاقة ما بين التربية والتعليم والتنمية المحلية.

وأشار هاشم، إلى أن الحزب يرى أهمية العمل على الحصر الشامل للأراضي الفضاء للاستفادة منها في بناء المدارس وسد العجز، مع العمل على تفعيل قانون الوقف الخيري في هذا الملف الذي لم يتم تفعيله حتى الآن، مؤكدا على ضرورة العمل بتحسين الأوضاع المالية للمعلمين، مع السعي نحو مواصلة الجهود في تعيين الـ150 الف معين لسد العجز، مع العمل على سرعة تقديم قانون مزاولة مهنة التدريس من الحكومة إلى البرلمان.

وفي السياق ذاته، أكد على أهمية مواصلة أعمال تطوير المناهج بالمراحل الاعدادية والثانوية مع تقسيم ما حدث فى المرحلة الابتدائية، َومواصلة أيضا تأهيل القيادات التربوية على أن يتم العمل على وضع معايير دخول الجامعات مع مجموع الثانوية العامة حتى يكون سبيل للقضاء على الدروس الخصوصية، مؤكدا على أهمية التوسع في التعليم الفنى للقضاء على البطالة، ومراجعة منظومة النيل، وأيضا التعليم الخاص والدولية ودعمها، موجها الشكر للرئيس السيسي على دعوة الحوار الوطنى وأن الجهود المبذولة من التطوعية الحالية تواجه العديد من التحديات.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، اليوم الخميس، والمنعقدة بعنوان "التعليم ما قبل الجامعي" وما هي الأولوية القصوى في تطوير العملية التعليمية؟.

يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول والثانى، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.