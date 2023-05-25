شكرا لقرائتكم خبر عن رشا كليب عضو التنسيقية: الجميع يعول على الحوار الوطنى ليعيد التعليم لمساره الصحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكدت رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنها سعيدة بحالة الزخم والحوار، الذي تعيشه مصر، حول العديد من القضايا والأفكار، مؤكدة على أن الجميع يعول أن يعيد الحوار التعليم لمكانته الطبيعية ولمساره الصحيح.

و اضافت ، في كلمتها بجلسة التعليم قبل الجامعي في لجنة التعليم في الحوار الوطني، على مجموعة من التحديات، أبرزها: غياب العمل وفقا لرؤية مصر 2030 فيما يخص التعليم قبل الجامعي كمرجعية متفق عليها، والعجز الشديد في أعداد المعلمين، وضعف ثقة المجتمع في المدرسة وماترتب عليه من استفحال ظاهرة الدروس الخصوصية، وضعف التمويل في ضوء الزيادة السكانية الكبيرة كل عام.

و لفتت في كلمتها بمجموعة من التوصيات، لمواجهة هذه التحديات، في مقدمتها: تنظيم قطاع التعليم وضمان جودته وتعديل تشريعي عاجل لقانون نقابة المهن التعليمية، وسرعة إعادة هيكلة الأكاديمية المهنية للمعلمين، وتطويرها إداريًا للقيام بعملها بأفضل صورة، واستحداث وحدة اقتصادية استثمارية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومراجعة ماتم تنفيذه من رؤية مصر 2030 فيما يخص التعليم قبل الجامعي، وإجراء مسابقة لتعيين معلمين بدلًا من المحالين للتقاعد بجانب خطة تعيين الـ١٥٠ ألف معلم، والعمل على إدخال اتجاهات جديدة في تزايد فرص تمويل التعليم في مصر تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار والمشاركة فى التمويل، وإعادة النظر في منظومة إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول والثانى، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.