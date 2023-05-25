شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الكشكى يطالب بضرورة النظر فى ارتفاع كثافة الفصول فى الأقاليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ان التعليم قضية مهمة تشغل كل بيت مصري ، مطالبا بضرورة النظر فى ارتفاع كثافة الفصول بشكل كبير خاصة فى الأقاليم ، ومقترحا إعادة النظر لنسب المناطق المحرومة من التعليم.

واقترح الكشكى، زيادة المكون التكنولوجي فى المدارس، خاصة أن بعض المدارس تنقصها هذا المكون، بالإضافة إلي إعادة النظر فى وضع المعلم ماليا أو من حيث الجودة، مشددا على ضرورة إعادة العمل بالاستراتيجية التي وضعها الدكتور محمود أبو النصر وزير التعليم الأسبق، مضيفا:" قد تقصر علينا الطريق والمجهود فى كثير من المناقشات".

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، اليوم الخميس، والمنعقدة بعنوان "التعليم ما قبل الجامعي" وما هي الأولوية القصوى في تطوير العملية التعليمية؟.

يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول والثانى، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.