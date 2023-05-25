شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علم اجتماع: حل القضية السكانية يتطلب الشجاعة والاصطدام بالعادات والتقاليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية، أن مصر تأخرت كثيرًا في حل أزمة القضية السكانية، وهناك تخوف من الاصطدام بالعادات والتقاليد والأفكار.

وقال خلال كلمته بفعاليات جلسة لجنة القضية السكانية بالمحور المجتمعي للحوار الوطني، إن العادات والتقاليد تلعب دور كبير جدًا ، فيما يتعلق بالمشكلة السكانية، والقانون هو من سيحمى من يرفضون هذه العادات والتقاليد، معقبا:" الأخر يتطلب شجاعة في اتخاذ القرار".

وشدد على ان التعليم والتوعية والإعلام الجيد أحد الوسائل الهامة في التعامل مع أزمة القضية السكانية ، مع ضرورة إقرار عددًا من الحوافز والعقوبات المادية التي يمكن تطبيقها، محذرًا من أن نسبة الأمية في مصر مرتفعة، وهناك انتشار للزواج المبكر.