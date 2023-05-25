شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الطاقة الجديدة: 29.8 مليار جنيه حجم الاستثتمارات مع القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم الخميس، علي مشروع موازنة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية الجديدة 2023/2024 بإجمالي 8.7 مليار جنيه مقابل 8.3 مليار العام المالي الجاري 2023/2022.

يأتي ذلك بعد استعراض ممثل هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة خالد عبد الحميد محمد، تفاصيل مشروع الموازنة والتي يأتي في مقدمتها بلوغ جملة الايرادات نحو 3.1 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد 2023/2024 مقابل 2.7 مليار جنية خلال العام المالي الجاري 2023/2022.

وقال خالد عبد الحميد، إنه من المتوقع تحقيق الهيئة فائض ربح متوقع خلال العام الجديد 2023/2024 قدره 251 مليون جنيه.

وتعقيباً علي تسأول النائبة ميرفت اليكسان، حول الاستثمارات التي تُبرم مع القطاع الخاص، أكدت فاطمة الحناوي، ممثلة الهيئة أن حجم الاستثتمارات مع القطاع الخاص حوالي 29.8 مليار دولار، فضلا عن مشروعات تحت الانشاء بنحو 1.7 مليار دولار، و4 مذكرات تفاهم جري توقيعها خلال مؤتمر المناخ الذي استضافته مصر.

ووصف رئيس اللجنة النائب فخري الفقي ، المؤشرات المالية للهيئة للعام الجديد، بأنها تعطي جرعه أمل كبيرة، وعلق النائب ياسر عمر، بأن الهيئة تحقق مكاسب للدوله منذ انشائها، ونشكرهم علي ادائهم. وقال النائب مصطفي سالم، وكيل اللجنة إن الهيئة منضبظة ومن أفضل الهيئات.