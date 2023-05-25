شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو حسن: الأزمة السكانية قضية شعب.. ونحتاج حرب وعى وتغيير المفاهيم المغلوطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدكتور جمال حمدان فى كتابه العبقرى "شخصية مصر"، لخص حل لمشاكل مصر فى عبارة واحدة: "فتش عن السكان" وقال فى كتابه أنه ما من مشكلة فى مصر إلا ومشكلة السكان طرف أساسى فيها.

وأضاف عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، أنه انطلاقًا من حرص الدولة المصرية على مواجهة قضية الزيادة السكانية، فلأول مرة نص الدستور المصرى "دستور 2014"، المادة 41:"تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكانى يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكانى والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار فى الطاقة البشرية، وتحسين خصائصها وذلك فى إطار تحقق التنمية المستدامة".

وأشار مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، إلى أنه لا يخلو حديث رئيس الجمهورية وإلا يتضمن الإشارة لتلك القضية وخطورتها على جهود التنمية فى الجمهورية الجديدة، مضيفا أنه فى 2022 تم ولادة 2.183 مليون مولود، احنا بنولد يوميًا 5982 مولود، يعنى مولود كل 14.4 ثانية، مصر الأولى عربيًا، الثالثة إفريقيًا، الـ 14 عالميًا فى عدد السكان، موضحا أن تلك الأزمة ليست أزمة حكومة فقط بل شعب ووطن.

وواصل: "نحن فى حرب وعى، حرب تغيير المفاهيم المغلوطة، السيدة المصرية فى أفقر قرية لازم تعرف أن فى حاجة مثلًا اسمها السلوك الإنجابى مرتفع الخطورة، وهما 4 فئات خطر: عمر الأم أقل من 18 سنة، عمر الأمر أكثر من 34 سنة، فترة التباعد أقل من 24 شهر، وترتيب المولود أكثر من الثالث، وطبقًا لنتائج المسح الصحى للأسرة المصرية 2021 77% من السيدات المتزوجات حاليًا لديهن احتمالية إنجاب طفل بنسب مخاطر عالية للوفاة".

وذكر أن معدل وفيات الأطفال دون الخامسة المولودين بعد فترة مباعدة أقل من سنتين 7 أضعاف معدل وفيات الأطفال المولودين بعد فترة مباعدة 4 سنوات أو أكثر.

التوصيات:

1) إعداد سياسة سكانية مرنة لكل محافظة بها مستهدفات يمكن متابعتها وتقيمها وتخضع لمعايير المحاسبة والمسائلة.

ويتحقق ذلك من خلال دورية انعقاد المجالس الإقليمية واللجان التنسيقية فى المحافظات وفى هذا الصدد ولأول مرة منذ سنوات ينتظم انعقاد المجلس القومى للسكان برئاسة معالى وزير الصحة والسكان بصفة دورية كل ثلاث أشهر، وبالإضافة إلى ذلك تم التنسيق بين معالى وزير الصحة والسكان ووزير التنمية المحلية للتأكيد على دورية انعقاد المجالس الإقليمية بالمحافظات.

2) زيادة تمثيل الشباب فى المجالس الإقليمية للسكان وإشراكهم فى وضع خطط وسياسات السكان من خلال الكيانات الشبابية الفاعلية.

3) العمل على تنبى مشروعات قوانين لإيجاد حلول غير تقليدية (برة الصندوق) للمواجهة العاجلة لقضية الزيادة السكانية.

4) ضرورة الوصول برسائل التوعية إلى الفئات المستهدفة فى الريف والمناطق النائية فى كافة محافظات الجمهورية.

5) العمل على توطين صناعة وسائل تنظيم الأسرة محليًا بهدف تغطية الاحتياج المحلى وتوفير العملة الصعبة وحاليًا وزارة الصحة والسكان تعمل على إعداد خطة شاملة لتوطين تلك الصناعة محليًا.