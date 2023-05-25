برلمانى: مجمع مصانع إنتاج الكوارتز فرصة كبيرة للمستثمرين والقطاع الخاص

القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب مصطفى الكحيلى عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة.

وقال الكحيلى فى بيان له اليوم الخميس، أن مصر تمتلك أجود وأنقى أنواع الكوارتز على مستوى العالم فى مدينة مرسى علم، ولديها مصنع للتكسير والطحن، ومصنع آخر لإنتاج الكوارتز، ما يجعلها دائمًا على الخريطة الصناعية فى الإنتاج والتصدير.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، اليوم فرصة كبيرة جدا للمستثمرين فى الداخل والخارج، وفرصة أيضا للقطاع الخاص، لأن الكوارتز يدخل فى صناعة المجوهرات والزجاج والساعات وأسطح المطابخ والسيراميك والإلكترونيات.

وأشاد الكحيلى بمجهودات الدولة لتنفيذ استثمارات طموحة من أجل زيادة الإنتاج المحلى، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وأكد أن مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة هو أول مصنع من نوعه قادر على التصدير، وتتجاوز استثماراته 80 مليون يورو.

واختتم الكحيلى بيانه مشيدًا بحجم المتبادل التجارى بين مصر وإيطاليا، وحجم الاستثمار الصافى الإيطالى بمصر والذى يبلغ 6 مليارات يورو تقريبا، وناشد جميع المستثمرين باستغلال الفرص المصرية، فى كل المجالات الاستثمارية.