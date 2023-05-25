ممثل حزب المؤتمر بالحوار الوطنى: نحتاج لنظام تعليمى يهتم بالمهارات وإتقانها

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القاهرة - سامية سيد - قال محمود ألماظ ممثل حزب المؤتمر فى الحوار الوطنى وعضو تنسيقية شباب الأحزاب: "لدينا مشكلة تواجه التعليم في مصر، إذ نحتاج لتعليم يهتم بالمهارات وإتقانها".

وأضاف ألماظ خلال كلمته في جلسة التعليم ما قبل الجامعى، أن هناك فجوة بين طموحات نظام التعليم المرغوب فيه وما هو موجود على أرض الواقع، وذلك يرجع إلى غياب الاستراتيجية والعجز في أعداد المعلمين، وعدم تدريبهم وتنمية مهاراتهم، بالإضافة إلى عدم الاستعانة بكليات التربية وخروجها من المشهد".

وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن جميع الكليات تخرج دراسات وأبحاث ولا يستعان بها على أرض الواقع.

وثمن ألماظ طرح الرئيس السيسي لمجلس أعلى للتعليم والتدريب، مؤكدا على ضرورة تنمية المهارات ووضع استراتيجية مجددة، يتم الإشراف عليها من هيئة أعلى، والتنسيق بين الهيئات المختلفة.

وطالب بإقصاء الأقسام التي ليس لها دور وإحداث التوازن والتنسيق بين وزارة الثقافة والتعليم، والعمل على تغير الفلسفة بهدف استغلال الطاقة البشرية وانشقاء إدارة وعمل مبادرة للاستماع للمعلم وحل مشكلاته.