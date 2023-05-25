الكهرباء أمام "خطة النواب": 80 مليار جنية فاتورة دعم الكهرباء أخر 3 سنوات

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس على عبد الفتاح الوكيل الدايم لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تحمل خزانة الدولة ما يزيد عن 80 مليار جنية فاتورة دعم الكهرباء للمواطن خلال الثلاث سنوات الأخيرة، فى ظل توجيهات القيادة السياسية رغم إننا كنا نستهدف الوصول للقيمة العادلة "تكلفة الإنتاج تساوى البيع".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المنعقد اليوم الخميس، المخصص لمناقشة مشروع موازنة ديوان عام وزارة الكهرباء للعام المالى الجديد 2023/2024، تعقيبا على تساؤل النائب ياسر عمر حول حجم ما تحملته الدولة لدعم الكهرباء الفترة الاخيرة وكذا الوضع بالنسبة للعام الجاري.

وقال "عبد الفتاح" إنه كان من المخطط الوصول إلى (صفر) دعم، إلا أنه كان هناك توجيهات واضحة للقيادة السياسية باستمرار الدعم لاسيما فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. وحول الوضع خلال العام المالى الجديد موضحا أن هناك عده سيناريوهات يتم دراستها ولم يحسم الأمر بشأنها.

من جانبها تسألت النائبة هناء فاروق، عضو مجلس النواب، عن سبب تحميل المواطن تكلفه تغيير العدادات مسبقه الدفع، وكذا خدمة العملاء، ليؤكد ممثل وزارة الكهرباء أن هناك حالات تتحمل فيها الشركة وذلك حال اذا كان بحالة جديدة أو لتغير عداد بتكنولوجيا جديدة، لكن يتحمل العميل اذا كان السبب فى حدوث عطل، لافتا إلى أن تكلفه خدمة العملاء تقف على العميل بواقع 9 جنيهات فقط.