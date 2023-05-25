شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الحزب العربى الديمقراطى الناصرى: الحوار انفراجة حقيقية لمشكلات المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه يوسف عيد ممثل الحزب العربي الديمقراطى الناصري، بالشكر لفكرة الحوار الوطني، قائلا إنه جاء فى الوقت المناسب، مؤكدا أن الحوار انفراجه حقيقية لمشكلات المجتمع.

وقال عيد ، فى الجلسة النقاشية حول التعليم قبل الجامعى، إن كل من شارك فى الحوار عليه مسؤلية لانجاح هذا الحوار ، مشيرا الى ان التعليم هو أكثر الطرق للنهوض باى امه، مؤكدا أن بناء الإنسان أصعب من بناء المصانع.

وتابع: علينا أن نهتم بالمعلم لأن المعلم ليس مظهر فقط بل منهج وفكر ، ويكون لديه علم بأمور الوطن ، لأن المعلم صاحب رسالة ، وأصحاب الرسالة عليهم ان يتسلحوا بالإيمان والثقة .