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ممثل الحزب العربى الديمقراطى الناصرى: الحوار انفراجة حقيقية لمشكلات المجتمع

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القاهرة - سامية سيد - توجه يوسف عيد ممثل الحزب العربي الديمقراطى الناصري، بالشكر لفكرة الحوار الوطني، قائلا إنه جاء فى الوقت المناسب، مؤكدا أن الحوار انفراجه حقيقية لمشكلات المجتمع.

 

وقال عيد ، فى الجلسة النقاشية حول التعليم قبل الجامعى، إن كل من شارك فى الحوار عليه مسؤلية  لانجاح هذا الحوار  ، مشيرا الى ان التعليم هو أكثر الطرق للنهوض باى امه، مؤكدا أن بناء الإنسان أصعب من بناء المصانع.

 

وتابع: علينا أن نهتم بالمعلم لأن المعلم ليس مظهر فقط بل منهج وفكر ، ويكون لديه علم بأمور الوطن ، لأن المعلم صاحب رسالة ، وأصحاب الرسالة عليهم ان يتسلحوا بالإيمان والثقة .

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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