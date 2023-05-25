شكرا لقرائتكم خبر عن جمع سياسى شعبى ليبرالى.. "كتلة الحوار" أول كيانات الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن باسل عادل، البرلماني السابق، عن تأسيس كيان سياسي جديد تحت مسمى كلتة الحوار، موضحا أنه تحالف لشخصيات عامة برزت هنا فى الحوار الوطنى، مرحبا بالجميع للانضمام به.

وتابع عادل خلال كلمته بلجنة التعليم بالحوار الوطنى أن كتلة الحوار عبارة عن جمع سياسى شعبى ليبرالى يعمل على توحيد الرؤى، متابعا: "ننطلق من شرعية الدستور المصرى ونعتبر ثورتا 25 يناير و30 يونيو مؤسسا الجيل المعرفي الجديد.

واستطرد: "نعلن تأسيس مجلس أمناء كتلة الحوار.. مطالبا باعتماده من مجلس الأمناء للحوار الوطني".

وتدخل الدكتور ضياء رشوان مرحبا بتأسيس كتلة الحوار معقبا: "نأمل أن تكون نبراسا للتحالفات ذات وجهات النظر القريبة.. وسنراعي وجود هذ الفكرة في مجلس الأمناء".