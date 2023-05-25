انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية: جهود تبذل حالياً لإقرار الموازنة قريباً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "استقبل اليوم الخميس 25 أيار 2023 في قصر بغداد، وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي والوفد المرافق له وبحضور وزير الخارجية فؤاد حسين".وأشار رشيد خلال اللقاء إلى الوضع في العراق والاستقرار الأمني الذي تشهده بغداد وبقية المدن الأخرى، مشيرا إلى أن "الحكومة لديها برنامج طموح يتضمن تدعيم الأمن والاستقرار، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين".

ولفت إلى أن "جهودا تبذل حاليا لإقرار الموازنة قريبا وهذا سيشجع الفرص الاستثمارية في البلاد"، معربا عن أمله بتواجد الشركات التشيكية والاستثمار في العديد من المشاريع الاستراتيجية المهمة، وتعاونها مع الشركات العراقية في هذا الشأن.

وأكد في هذا السياق أن "الحكومة العراقية جادة في الانفتاح في مجال الاستثمار وتسهيل إجراءات دخول الشركات العالمية للبلاد وتشجيعها على الاستثمار في ضوء الاستقرار الأمني في المحافظات والمدن العراقية"، مشيرا إلى أن "العراق لديه علاقات جيدة ومنفتح على دول العالم والمنطقة وبما يخدم المصالح المشتركة".

من جانبه، أعرب ليبافسكي عن سعادته لزيارة العراق ولقائه فخامة رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن "بلاده ترحب بالتطورات التي يشهدها العراق، ومبديا "استعداد الشركات التشيكية للاستثمار في العراق".