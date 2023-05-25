5 وصفات طبيعية لعلاج تشقق القدمين

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بغداد - ياسين صفوان - تعرفي معنا على أبرز الوصفات الطبيعية، للتخلص من تشقق كعب القدم.

- خل التفاح والليمون:

يمتلك خل التفاح خصائص حمضية مضادة للالتهابات، تماماً كالليمون مع اختلاف بعض الخصائص للوسط الحمضي والفوائد لكليهما، ويدخل الخل في بعض الوصفات المستخدمة لأنواع معينة من البشرة، كما كان من المفاجئ لنا أن نعرف أنه يساعد، أيضاً، في وصفات تشقق الكعبين، حيث يعمل على إزالة الجلد الميت، وتغذية البشرة.



- طريقة الاستخدام:1- ابرشي قشر ليمونة طازجة بالمبشرة.2- اغلي برش الليمون في 3 لترات من الماء.3- أطفئي النار، وانتظري حتى يبرد الماء.4- أضيفي ملعقة كبيرة من خل التفاح إلى الماء الفاتر.5- انقعي قدميكِ فيه لمدة 15-20 دقيقة، على الأقل.

- شجرة الشاي.. وزيت الزيتون:

يحتوي زيت شجرة الشاي على خصائص مضادة للميكروبات، ويمكنه تنظيف الكعب جيدًا. كما يمكن أن يهدئ الاحمرار والتورم والالتهاب. ويعتبر زيت شجرة الشاي من أفضل الزيوت العطرية، التي تستخدم في علاج الكعب المتشقق إلى جانب زيت الزيتون. من ناحيته، يعمل زيت الزيتون بشكل فعال كمرطب طبيعي، ويرطب البشرة الجافة، لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية، مثل: فيتامين (E، و(K، ومضادات الأكسدة.

- طريقة الاستخدام:

1- اخلطي جيداً ربع كوب من زيت الزيتون مع 6 إلى 7 قطرات من زيت

شجرة الشاي.

2- دلكي قدميك بشكل جيد بهذا المزيج، بعد نقعهما في ماء دافئ.

3- ستلاحظين أن التشققات قد اختفت بسرعة.

- ملح البحر.. ودقيق الشوفان:

إذا كنت ترغبين في الحصول على كعب ناعم وصحي، فإن ملح البحر هو الحل. إذ يوفر الفيتامينات والمعادن، والمواد المغذية الأخرى، للتخلص من الجلد الجاف والمتشقق.

يساعد هذا المزيج على إزالة الشوائب، التي بدورها تعزز نمو الجلد الجديد. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي دقيق الشوفان على العديد من الخصائص المضادة للأكسدة والالتهابات، التي يمكن أن تنعّم الجلد، وتحسّن حواجز الجلد، وتساعد على التئام الجروح والتشققات بسرعة.

- طريقة الاستخدام:

1- امزجي 100 غرام من ملح البحر، وكوب من دقيق الشوفان، وملعقة كبيرة من العسل في وعاء.

2- استخدمي الخليط لتدليك قدميك يومياً. هذا المزيج لا يساعد على القضاء على الأوساخ فحسب، وإنما أيضًا ينعم الجلد الميت، ويجعل بشرتك ناعمة وخالية من التشققات.

- الصبار.. والجلسرين:

الصبار له خصائص علاجية، ومرطبة، ويعمل كخيار مثالي للبشرة الجافة. عند مزجه مع الجلسرين يعمل كمرطب ممتاز للبشرة الجافة والمتشققة على قدميك.

- طريقة الاستخدام:

1- أحضري ملعقتين كبيرتين من جل الصبار النقي.

2- امزجيهما بملعقة كبيرة من الجلسرين.

3- دلكي قدميك بعد غسلهما بالماء الدافئ. إن استخدامه بانتظام على بشرتك سيبقيها رطبة ومنتعشة.

- زيت جوز الهند لتشقق القدمين

يحتوي زيت جوز الهند على فيتامين E ومواد مضادة للأكسدة التي تساعد في ترطيب القدم وحمايتها، إلى جانب أنه يساهم في التخلص من الجلد الميت من خلال تطبيقه.

- طريقة الاستخدام:

1- قومي بتدليك القدم بزيت جوز الهند لمدة ١٠ دقائق

2- ارتدي جوارب طوال ساعات الليل

3-اغسلي قدمك في صباح اليوم التالي بالماء الدافئ.

