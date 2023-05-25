انت الان تتابع خبر قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 23 عامًا: العراق في مجموعة "متوازنة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب العراقي في المجموعة السادسة الى جانب الكويت (المضيف)، وتيمور الشرقية وماكاو.

ويشارك في التصفيات 43 منتخبًا، وستكون هذه النسخة السادسة في تاريخ البطولة، وتقام التصفيات خلال الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر/ أيلول المقبل، وجرى تقسيم المنتخبات المشاركة إلى 11 مجموعة، وبحيث تضم 10 مجموعات أربعة منتخبات، في حين تتضمن المجموعة الأخيرة ثلاثة منتخبات.



وأوقعت القرعة منتخب السعودية حامل اللقب في المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات كمبوديا ولبنان ومنغوليا، في حين جاء منتخب أوزبكستان وصيف حامل اللقب في المجموعة الخامسة مع منتخبات إيران وهونغ كونغ الصين وأفغانستان.

وجمعت المجموعة الأولى ثلاثة منتخبات من منطقة غرب آسيا تمثلت في الأردن المضيف وسوريا وعمان إلى جانب بروناي، فيما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات فيتنام وسنغافورة واليمن وغوام، في حين تجمع المجموعة الرابعة منتخبين من منطقة الغرب هما البحرين وفلسطين إلى جانب منتخبي اليابان وباكستان.

وتضم المجموعة السادسة منتخبي العراق والكويت من منطقة الغرب إلى جانب منتخبي تيمور الشرقية وماكاو، بينما ضمت المجموعة السابعة منتخبات الإمارات والهند والمالديف والصين، أما المجموعة الثامنة فضمت تايلند وماليزيا وبنغلادش والفلبين.

وجاء في المجموعة التاسعة منتخبات أستراليا وطاجيكستان ولاوس وكوريا الشمالية، وفي المجموعة الحادية عشرة منتخبات تركمانستان وإندونيسيا والصين تايبيه.

وتقام منافسات تصفيات كأس آسيا لكرة القدم تحت 23 عامًا بنظام الدوري المجزأ بنظام التجمع من جولة واحدة، ويتأهل للنهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني، لتنضم إلى منتخب قطر المضيف.

وتستضيف مباريات التصفيات 11 دولة، هي البحرين، الصين، إندونيسيا، الأردن، كوريا الجنوبية، الكويت، السعودية، طاجيكستان، تايلاند، أوزبكستان، فيتنام، حيث تم وضعها في ذات الوعاء عند بداية القرعة.

وكان منتخب السعودية قد توج بلقب النسخة الماضية من البطولة التي أقيمت في شهر يونيو/ حزيران من العام الماضي، بعدما تغلب على أوزبكستان المضيفة في المباراة النهائية.

نتيجة قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر

المجموعة الأولى: الأردن (المضيف)، سوريا، عمان، بروناي؛

المجموعة الثانية: كوريا الجنوبية (المضيف)، ميانمار، قرغيزستان، قطر؛

المجموعة الثالثة: فيتنام (المضيف)، سنغافورة، اليمن، غوام؛

المجموعة الرابعة: اليابان، البحرين (المضيف)، فلسطين، باكستان؛

المجموعة الخامسة: أوزبكستان (المضيف)، إيران، هونغ كونغ الصين، أفغانستان؛

المجموعة السادسة: العراق، الكويت (المضيف)، تيمور الشرقية، ماكاو؛

المجموعة السابعة: الإمارات، الهند، المالديف، الصين (المضيف)؛

المجموعة الثامنة: تايلند (المضيف)، ماليزيا، بنغلادش، الفلبين؛

المجموعة التاسعة: أستراليا، طاجيكستان (المضيف)، لاوس، كوريا الشمالية؛

المجموعة العاشرة: السعودية (المضيف)، كمبوديا، لبنان، منغوليا؛

المجموعة الحادية عشر: تركمانستان، إندونيسيا (المضيف)، الصين تايبيه.

