انت الان تتابع خبر لبنان.. جنبلاط يستقيل من رئاسة الحزب التقدمي الاشتراكي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوكالة الوطنية للإعلام: "أعلن رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط استقالته من رئاسة الحزب، وكذلك مجلس القيادة الحالي". مؤكدة أن جنبلاط "دعا عملًا بأحكام دستور الحزب ونظامه الداخلي، إلى مؤتمر عام انتخابي في 25 حزيران المقبل".وأكدت أنه "كلف أمانة السر العامة إتمام التحضيرات اللازمة وفق الأصول، وبحسب الآليات المعتمدة، وإصدار التعاميم ذات الصلة بمواعيد قبول طلبات الترشيح، ومهلة الانسحاب، وكافة الشروط المتعلقة بالعملية الانتخابية، وإعداد لوائح أعضاء المؤتمر العام وتوجيه الدعوات إليهم".

يشار إلى أن وليد كمال جنبلاط من مواليد عام 1949 في بلدة المختارة بجبل لبنان، نال عام 1973 شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من الجامعة الأمريكية في بيروت، وفق وكيبيديا.

عمل جنبلاط في مجال الصحافة، وكتب العديد من المقالات الاقتصادية والسياسية، وفي نهاية نيسان عام 1977 انتخب رئيسًا للحزب الذي أسسه والده كمال جنبلاط، وأصبح عضوًا في البرلمان اللبناني، ثم تقلد عددًا من المناصب الوزارية.

