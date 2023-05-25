شكرا لقرائتكم خبر عن ناجى الشهابى: المجلس الوطنى الأعلى للتعليم يستهدف توحيد سياسات التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطنى للأحزاب السياسية المصرية بتوجيه الرئيس السيسى الحكومة بتسليم مؤتمر الحوار الوطنى، مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، لدراسته وطرح رؤيته حوله معتبرًا أن إحالة الرئيس مشروع القانون يؤكد الأهمية الكبرى التى يوليها الرئيس للحوار الوطنى وثقته الكبيرة فى قدرات المشاركين فى الجلسات النقاشية المنبثقة عن المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية المكونة للحوار الوطنى وأنهم يمثلون المجتمع المصرى بتفاصيله وكل مكوناته السياسية والحزبية والمهنية والنقابية والبرلمانية وأنهم قادرون على تقديم الرؤية السديدة والمشورة الحكيمة

وأشاد «ناجى الشهابى» بفكرة المجلس الأعلى للتعليم والتدريب الذى يضم كل الوزراء المختصين بالعملية التعليمية، بما فيهم الأزهر الشريف الذى يضم حوالى 3 ملايين طالب فى التعليم قبل الجامعى، لافتا إلى أن المجلس يستهدف التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه وتوحيد سياسات التعليم والتدريب بأنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها والإشراف على تنفيذها، بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، والعمل على النهوض بالبحث العلمى، وطالب رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطنى للأحزاب السياسية المصرية بأن تمتد مظلة المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب إلى المدارس الدولية وإخضاعها لإشرافه.

وأشار «الشهابي» إلى أنه للمرة الأولى فى تاريخ التعليم قبل الجامعى يتم دمج التدريب والتعليم معا فى مجلس واحد وهو ما أعتبره «رئيس حزب الجيل» نقلة نوعية مهمة ربطت التعليم بالتدريب مثلما ربطت القوى العاملة بالتدريب وهو ما يؤكد إصرار الدولة على استمرار عملية البناء والتنمية والاستثمار وتلبية احتياجاتهم من العمالة المدربة والماهرة.