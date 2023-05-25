شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل النواب" تقر موازنة هيئة الأنفاق.. وتؤكد: القطار السريع قيمة مضافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اليوم الخميس، الموافقة علي مشروع موازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالي الجديد 2023/2024.

ومن جانبه استعرض اللواء حسن ليل رئيس الهيئة القومية للأنفاق الموازنة التقديرية للهيئة والتي بلغت إجمالي تقديرات موازنة القومية للأنفاق في 23/24 وصلت إلى 184 مليارا و171 مليونا و650 ألف جنيه بعجز عن العام الحالي 22/23 قدرها 13 مليارا و145 مليونا و49 ألف جنيه بنسبة انخفاض قدرها 7%، مشيراً إلي أن الموازنة الاستثمارية للهيئة القومية للأنفاق والتي بلغت تقديرات الموازنة الاستثمارية للهيئة للعام المالي 23/24 وصلت إلى مليار 114 مليون بينما بلغت اعتمادات العام المالي 22/23 نحو 175 مليارا و839 مليونا بعجز قدره 24 مليارا و725 مليون جنيه، بنسبة عجز 14%.

وحول للموازنة الجارية للهيئة القومية للأنفاق، أوضح أنها بلغت مبلغ إجمالى 16 مليارا و448 مليونا و324 ألف جنيه بزيادة عن العام الحالي 4 مليارات و527 مليونا و49 ألف جنيه، بنسبة ارتفاع قدرها 38%.

ومن جانبه قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، إن القطار السريع يمثل قيمة مضافة حقيقية للدولة المصرية حيث سيعمل علي تنشيط السياحة واختصار المسافات ، ودفع عجلة التنمية للمناطق التي سيمر خلالها القطار من العين السخنة إلى محافظة مطروح.

وأوصت لجنة النقل والمواصلات بضرورة التنسيق بين كافة الوزارات (الزراعة، السياحة، الصناعة التجارة ) مع وزارة النقل لبحث كيفية تعظيم الاستفادة من الأراضي التي يمر بها القطار السريع من العين السخنة إلى محافظة مرسى مطروح، بما يضمن تحقيق افضل عوائد اقتصادية لوزارة النقل لضمان سداد القروض.