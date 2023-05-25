شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة للبرلمان: 25 مليار جنيه لتطوير خدمات التنمية المحلية عام 23/24 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت الحكومة خلال العام المالي الجديد 2023/2024 نحو 25 مليار جنيه لتطوير خدمات التنمية المحليّة بالمحافظات وتعزيز قدرتها على الوفاء بمتطلبات تنفيذ البرامج التنموية المُتعلّقة بخدمات الطرق والإنارة والتحسين البيئي والأمن والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، حسبما تشير وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد.

وتؤكد "السعيد" أن تلك المخصصات بخلاف (5) مليار جنيه لمشروعات حياة كريمة ويجري توزيع الاعتمادات على المحافظات وقدرها 19 مليار جنيه وفقًا لمعادلة تمويليّة تأخُذ بعين الاعتبار الفجوات التنموية ومؤشرات التنمية البشريّة ومُؤشّر التنافسية لكل محافظة، بجانب التعداد السكاني وأعداد الفقراء ونصيب كل محافظة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتعدد "السعيد" أهم مشروعات التنمية المحليّة الواردة بخطة عام 2024/2023 وفي مقدمتها تطوير محاور بعض الطرق بشمال وجنوب سيناء وبمنطقة أبو رواش بالجيزة، وتطوير منظومة الإنارة بالأقصر وأسوان وحلايب وشلاتين، وتطوير منظومة الحماية المدنية بالقاهرة والفيوم وأسيوط، وإنشاء واستكمال كباري سيارات ومشاه ببني سويف والقليوبية، بالإضافة إلى مشروعات التحسين البيئي، ومنها إنشاء مصنع للمُخلّفات الصلبة بأسيوط، ودعم منظومة إدارة المُخلّفات بسوهاج، وتحويل مسار مصارف بالجيزة، وتفعيل إطلاق مبادرة 100 مليون شجرة.