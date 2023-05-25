شكرا لقرائتكم خبر عن استراتيجية وطنية ودعم القومى للسكان.. أبرز مقترحات ممثل مستقبل وطن بالحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب كريم بدر حلمي ممثل عن حزب مستقبل وطن، إنه من أنه من المتوقع ان يصل عدد سكان مصر إلى 196 مليون نسمة بحلول 2050.

وذكر خلال كلمته في جلسة لجنة القضية السكانية والتي تحمل عنوان "تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية" ضمن مناقشات المحور المجتمعي في الأسبوع الثاني من انعقاد الحوار الوطني، أن ذلك سيؤثر بشكل كبير على معدلات النمو الاقتصادي ، مشددا على ضرورة تفعيل دور المجلس القومي للسكان، ودعم الدولة له في المحافظات المختلفة.

وطالب بضرورة وضع استراتيجية وطنية محددة بجدول زمني، مع الاهتمام بالخطاب الديني، والاهتمام بالجانب الإعلامي والدراما والاهتمام برفع الخصائص السكانية في الأماكن المختلفة، واستمرار المسح السكاني من وقت لآخر.