شكرا لقرائتكم خبر عن مايسة عطوة تقترح استحداث منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون السكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني هو أقصر الطرق نحو الجمهورية الجديدة، مشددة على أهمية الضبط بين تنظيم الاسرة والتنمية الاقتصادية.

وقالت خلال كلمتها في جلسة لجنة القضية السكانية والتي تحمل عنوان "تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية" ضمن مناقشات المحور المجتمعي في الأسبوع الثاني من انعقاد الحوار الوطني، إنه لا بد من زيادة الانتاج والبحث عن موارد جديدة وإنشاء مشروعات جديدة، ومواجهة عمالة الأطفال والتسرب من التعليم وعودة القطاع الخاص للمساهمة في مواجهة الزيادة السكانية.

كما طالبت بضرورة التركيز على فئات الشباب لترسيخ مفهوم الأسر الصغيرة، واستحداث منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون السكان، بجانب الدعم الثقافي والاجتماعي وتغيير العادات والتقاليد، وعودة الإعلانات حول تنظيم الأسرة.