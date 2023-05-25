شكرا لقرائتكم خبر عن المصريين الأحرار يقترح منح أصحاب السناتر تراخيص إنشاء مدارس خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال عماد قطارة، ممثل حزب المصريين الأحرار، بلجنة التعليم بالحوار المجتمعى، إن المعلم من المحاور الهامة فى العملية التعليمية وهو حجر الزاوية للنهوض بالمنظومة.

وتابع قطارة:" لا ينكرها أحد وجود السناتر التى تبذل الدولة جهود للتصدى لها، مقترحا منح أصحاب السناتر تراخيص إنشاء مدارس خاصة صغيرة لتعمل تحت رقابة الدولة وفى نفس الوقت تكون إضافة للمنظومة التعليمية، مشددا على ضرورة أن يتم تغيير نظرة المجتمع للتعليم الفنى، وربطه بسوق العمل بشكل حقيقى.

واقترح قطارة، تغيير مسمى التعليم الفنى إلى التعليم الاحترافي على سبيل المثال، لما له من د ر كبير فى توفير الأيدي الماهرة والمدربة لسوق العمل، إضافة إلى ربط التعليم الفنى بسوق العمل الخارجى، وعودة مدرسة اليوم الواحد.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، اليوم الخميس، والمنعقدة بعنوان "التعليم ما قبل الجامعي" وما هي الأولوية القصوى في تطوير العملية التعليمية؟.

يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول والثانى، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.