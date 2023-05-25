شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل حماة الوطن بالحوار الوطنى: يجب ربط تطوير التعليم باحتياجات سوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت النائبة ميرال الهريدى، عضو مجلس النواب ممثل حزب حماة الوطن بالحوار الوطنى، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لدعوته للحوار الوطنى، والذى يعد الحجر الأساسى للجمهورية الجديدة، موجهة أيضا الشكر للقائمين على الحوار لدورهم في خروجه بهذا الشكل الجيد.

وتابعت الهريدي خلال كلمتها بالجلسة الثانية بلجنة التعليم ضمن المحور الاجتماعي بالحوار الوطنى، أن مشاكل التعليم معروفة للجميع، ولكن نحتاج للحلول، متابعة: "النهوض بالمستوى المعيشي للأفراد مرتبط بالتعليم، وتطويره، والمنظومة التعليمية لها دور كبير فى مواجهة العديد من الأزمات، ورؤية الحزب ليس تطوير التعليم ولكن تحويله، بمعنى اعتماده على سوق العمل وربط مخرجاته بسوق العمل، والذى يتسم باستمرار التغير والتطور".

وأكدت: "يجب دراسة سوق العمل ومعرفة متطلباته وعلى أساسها يتم تقسيم المنهج".

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، اليوم الخميس، والمنعقدة بعنوان "التعليم ما قبل الجامعي" وما هي الأولوية القصوى في تطوير العملية التعليمية؟

يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول والثانى، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.