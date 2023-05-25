شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل النواب" ترجئ الموافقة على موازنة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم، إرجاء الموافقة علي موازنة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي للعام المالى 2023/2024 لحين الرد على ملاحظات اللجنة.

ومن جانبه عرض رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، المهندس سيد متولي، الموازنة الجارية لجهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى والتى بلغت تقديرات الموازنة الجارية للجهاز للعام المالي 2023/2024 ووصلت إلي مبلغ 165 مليون جنيه، بزيادة على العام الحالى قدرها 40 مليون جنيه بنسبة زيادة32%.

وقال المهندس سيد متولي، إن الموازنة الاستثمارية لجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بلغت تقديرات الموازنة الاستثمارية للهيئة للعام المالي 23/ 24، 36 مليون جنيه بزيادة على العام الحالي 22/23، وصلت لمليون و193 ألف جنيه بنسبة زيادة 3%.