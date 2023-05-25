شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصناعات: عدم ربط مخرجات التعليم الفنى بمتطلبات الصناعة أزمة كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد عبدالسلام نائب رئيس لجنة التعليم الفنى باتحاد الصناعات، إن القطاع الصناعى فى مصر يعانى منذ فترات طويلة بأزمات كثيرة أبرزها عدم ربط مخرجات التعليم الفنى بمتطلبات الصناعة.

وأضاف محمد عبدالسلام، خلال جلسة لجنة التعليم بالحوار الوطنى: "لدينا مشكلة أساسية أخرى وهى أن البنية التحتية للمدارس الفنية الحكومية غير مؤهلة لمواكبة تطور الصناعة".

وتابع نائب رئيس لجنة التعليم الفنى باتحاد الصناعات: "لدينا أزمة بضرورة تغيير النظرة المجتمعية لخريجى التعليم الفنى فى مصر، لذا نحتاج لإلقاء الضوء على النماذج الناجحة من التعليم الفنى وهى المدارس التكنولوجية".

وأضاف: "نحن بصدد تطوير 75 مدرسة وفقا لدراسة احتياجات سوق العمل بعمالة مدربة فى تخصص بعينه، ترعى كل الأبعاد التى افتقدناها منذ سنوات وهى الاهتمام الثقافى والتربوى والرياضى داخل المدارس".