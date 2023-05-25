اخبار العالم

القضاء والداخلية يبحثان حسم الدعاوى وتنفيذ أوامر القبض والقرارات

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر القضاء والداخلية يبحثان حسم الدعاوى وتنفيذ أوامر القبض والقرارات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للقضاء ورد لـ الخليج 365، ان " رئيس محكمة استئناف كربلاء القاضي احمد هادي حسين اليوم الخميس الموافق ٢٥ /٥ /٢٠٢٣ وزير الداخلية عبد الامير الشمري".

وأضاف، ان "الطرفين بحثا التعاون بين مجلس القضاء الأعلى والأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية فيما يخص حسم الدعاوى وتنفيذ أوامر القبض وقرارات قضاة التحقيق وتعزيز الوضع الأمني في محافظة كربلاء المقدسة".

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا