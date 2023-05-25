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العراق والمغرب يبحثان افاق التعاون القضائي بين البلدين

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر القضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "زيدان والوفد المرافق له التقى الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية في المغرب محمد عبد النباوي خلال زيارة مقر المجلس الاعلى للقضاء في العاصمة المغربية الرباط، واستمع الى شرح موجز عن طبيعة النظام القضائي في المغرب".

وبحث الجانبين، بحسب البيان،" افاق التعاون القضائي بين البلدين الشقيقين".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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