انت الان تتابع خبر بينها مدير مستشفى سامراء.. حملة إعفاءات وتغيير في صلاح الدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الطايس لـ الخليج 365، إن "العمل لمصلحة المدينة والتفاني من اجلها يتطلب من الجميع تحقيق النهوض بها بما يطمح له الجميع"، مشيرا الى ان "بعض التغييرات كانت بمثابة الدماء الجديدة التي تنشط وتحرك الجسم الخامل والراكد".وأضاف، ان "حملة الإعفاءات وتغيير مدراء الدوائر في سامراء شملت مدير زراعة المدينة، وأيضا مدير مستشفى سامراء العام، ومدير توزيع الكهرباء المدينة، فضلا عن تغيير عدد من المدراء في المدينة".من جانبه، أكد قائممقام سامراء بكر الشريف، أن "التغيير شمل القطاع الزراعي والصحي والكهرباء".

فيما يتطلع المواطنين لتغير إيجابي لتحسين الواقع الخدمي المتدني الذي تعيشه المحافظة.