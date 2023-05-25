شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مبادرة "إبدأ": نعانى من وجود تشريعات تعرقل جهود تطوير التعليم الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت نهال الأشقر عضو المبادرة الرئاسية "ابدأ"، إن محور "التدريب والبحث والتطوير"، والتى تتبناه المبادرة الرئاسية "ابدأ" يهدف لتوفير التدريب الفنى والمهنى والتثقيفى للعمالة المصرية وفقًا للمقاييس الدولية.

وتابعت الأشقر:" تحقيق الاستدامة من خلال تطوير مؤسسات التعليم الفنى والتدريب المهنى التابعة للدولة واعتمادها طبقًا للمعايير الدولية لتلبى متطلبات واحتياجات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى من التخصصات والمهارات المختلفة التى يحددها أصحاب العمل بقطاعات الصناعة المختلفة، خاصة وأن المبادرة الوطنية تسعى لتطوير الصناعة المصرية والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية فى إبريل 2022 وتهدف لتعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة فى مصر.

واشارت عضة المبادرة الرئاسية إبدأ، إلى ضرورة تغيير ثقافة الشارع حيال التعليم الفنى، وأنه ليس دون المستوى كما يزعم البعض، وأن هناك تشريعات تعرقل جهود تطوير التعليم الفنى، إضافة للدور الذى يقوم به الإعلام والتى قد تكون سلبية فىىبعض الأوقات، ومن ثم يجب أن يكون هناك توافر للجهود للنهوض بالتعليم الفنى وربطه بسوق العمل بشكل حقيقى بعد دراسة احتياجات سزق العمل الفعلية، لسد الفجوة بين سوق العمل والأيدى العاملة، إضافة لتغيير البعد الاجتماعى والاعلامى حيال التعليم الفنى خريج التعليم الفنى، على أن يتم إلقاء الضوء علىنماذج مؤثرة فى المجتمع".

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، اليوم الخميس، والمنعقدة بعنوان "التعليم ما قبل الجامعي" وما هي الأولوية القصوى في تطوير العملية التعليمية؟.

يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول والثانى، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.