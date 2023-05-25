شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الإصلاح والنهضة بالحوار الوطنى يقترح تدريس مادة الطريق إلى الأخلاق بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حافظ إبراهيم ممثل حزب الإصلاح والتنمية أن القضاء على الفقر وتحقيق النهضة أمر يبنى على التعليم والصحة، مطالبة:" بضرورة إعداد جيل واعي قادر على القيادة والبناء من أجل مستقبل أفضل".

واقترح ممثل حزب الإصلاح والتنمية، تدريس مادة الطريق الى الأخلاق، مشيرا إلى أن التعليم يلعب دور هام في إعداد القيم والمفاهيم موضحا أن المدرسة تستهدف تكوين شخصية الطفل وترسخ لديه قيم الولاء والانتماء، مشددا على ضرورة الاستفادة من التجارب الأخرى وأن تحتوي المدراس على الأنشطة الرياضية وبعض الحرف ناهيك عن الاهتمام بالمعلمين ماديا وأن يكون مؤهلا علميا وتربويا.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، اليوم الخميس، والمنعقدة بعنوان "التعليم ما قبل الجامعي" وما هي الأولوية القصوى في تطوير العملية التعليمية؟

يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول والثانى، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.